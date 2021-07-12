تفاصيل لقاء وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري، ‬⁩اليوم الأحد، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءً مع ⁧‫جوتا أوربيلينين‬⁩ مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية.



وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين ناقشا فرص التعاون المتبادل، وسياسة الاتحاد الأوروبي التنموية تجاه مصر.



ووصف المتحدث الرسمي الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بأنها "شراكة ممتدة بين الجانبين".



ويقوم وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.



