تعرف علي موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي"

أعلنت منصة" vip " عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي"، حيث من المقرر عرضه بدءً من شهر أغسطس المقبل .



مسلسل "الحرامي"الجزء الثاني من إخراج أحمد الجندي بدلًا من المُخرج محمد سلامة؛ لأنه كان مُنشغلًا بتصوير مسلسل "موسى"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.



وشارك في الجزء الأول من "الحرامي"كل من أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح.