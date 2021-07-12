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الأرصاد تحذر: ارتفاع في الحرارة اعتبارا من الجمعة (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة، وسيستمر لمدة 3 أيام، حيث ستسجل القاهرة خلال هذه الفترة 37 درجة في الظل، ولكن درجة الحرارة المحسوسة ستتجاوز 40 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة نسبيا خلال فصل الصيف يقابله انخفاض في نسبة الرطوبة، مما يقلل من احساس المواطنين من الشعور بارتفاع الحرارة الشديد.

وشدد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على أهمية شرب المياه بكميات كبيرة لتعويض المياه التي نفقدها بسبب ارتفاع الحرارة، محذرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة.

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