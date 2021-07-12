الداخلية توجه ضربة لمخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد ١١٤١٤ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط ٣٩٨ قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٢٤٧٦ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.



وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.



