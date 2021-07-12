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إجراء مهم من السكة الحديد قبل عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الاثنين عن بدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد، حيث تقوم برحلاتها من الإسكندرية والقاهرة فى اتجاه أسوان والعكس وتشمل قطارات مكيفة وعادية.



وأكدت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحًا، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وكذلك أبلكيشن الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.



وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، وتشمل قائمة القطارات الإضافية:



ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 فى اليوم التالى.



ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.



ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.



ـ تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.



ـ تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان خلال الفترة من 17-1972021.



ـ تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان القاهرة خلال الفترة من 23-2572021.



ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.



ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.



ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم.



ـ تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.



ـ كما سيتم خلال يوم 1772021 و2672021 تشغيل عدد 6 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلتى الذهاب والعودة لخدمة أهالى النوبة وهى تضم القطارات أرقام 2030 2031 2036 2037 القاهرة أسوان والعكس والقطارين رقمى 20322033 بين الإسكندرية أسوان والعكس.



ـ سيتم خلال يوم 1572021 ويوم 2572021 تشغيل عدد 2 قطار روسى وعدد 2 قطار تحيا مصر خدمة خاصة للإتحاد النوعى بين القاهرة أسوان والعكس.



ـ تشغيل قطارى 20282029 يوم 1872021 ويوم 2972021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى أبو الريش.



ـ تشغيل قطارى 20262027 يوم 1872021 ويوم 2972021 فى رحلتى الذهاب والعودة بعربات تحيا مصر بين الاسكندرية أسوان والعكس خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى.

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