Advertisements

الطالع الفلكى الإثنين 12/7/2021..صَدِيق مُسَانِد!

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
Advertisements



*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى العاشرة و30 دقيقة صباح غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و45 دقيقة اليوم ليلاً بتوقيت القاهرة.

 

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من  15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.


اليوم 5 أبيب قبطى ، 12 تَمُّوز رُومى ، 2 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية ،يومٌ مُناسب للتداوى فى ثقافة قدماء المصريين.


 قال الحكيم المصرى: (بؤلّك مرات أخويا)-عاندى(يعنى مُصمّم؟)-عاندى (راكب ديماغاك؟) -عاندى(خُد دى من عندى)-ياحلاوة.(مظهر أبو النّجا من فيلم غريب ولدعجيب-1983)


*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.


*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النّجا رَحِمَه الله . إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مظهر أبو النّجا مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بِالفَاتِحَة.


(الوفاء بالوعود)،(حُوريّة صغيرة)،(أستاذ فى الشطرنج)،(صقر بطل)،(والت ديزنى)،(مُقابلات ناجحة)،(صديق مُسانِد/يتّصف بالشّهامة).



*إلى الطّوالع اليوميّة..


برج الحمل: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.


برج الثور: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء والرعاع وحاول الإبتعاد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.


برج الجوزاء: إسترجاع الخبرات السابقة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مُفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.


برج السّرطان: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.


برج الأسد: ضَعْ أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.

   


برج العذراء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.


برج الميزان: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.


برج العقرب: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.



برج القوس: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.


برج الجدى: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



برج الدّلو: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.


برج الحوت: لغة أجنبيّة أو حرفة يدويّة تعشقها رُبما كانت سبباً فى قروش زيادة بالحلال ، كل الناس وُلِدُو صغاراً وكذلك المشاريع العملاقة تُولد صغيرة.








































 














أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

11:04 ص

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

10:04 ص

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي