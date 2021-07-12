الطالع الفلكى الإثنين 12/7/2021..صَدِيق مُسَانِد!









*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى العاشرة و30 دقيقة صباح غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و45 دقيقة اليوم ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 5 أبيب قبطى ، 12 تَمُّوز رُومى ، 2 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية ،يومٌ مُناسب للتداوى فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى : (بؤلّك مرات أخويا)-عاندى(يعنى مُصمّم؟)-عاندى (راكب ديماغاك؟) -عاندى(خُد دى من عندى)-ياحلاوة.(مظهر أبو النّجا من فيلم غريب ولدعجيب-1983)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان مظهر أبو النّجا رَحِمَه الله . إحتفالاً بذكراه فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مظهر أبو النّجا مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بِالفَاتِحَة.





(الوفاء بالوعود)،(حُوريّة صغيرة)،(أستاذ فى الشطرنج)،(صقر بطل)،(والت ديزنى)،(مُقابلات ناجحة)،(صديق مُسانِد/يتّصف بالشّهامة).







*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الثور: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء والرعاع وحاول الإبتعاد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج الجوزاء: إسترجاع الخبرات السابقة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مُفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج السّرطان: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الأسد: ضَعْ أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج العذراء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الميزان: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.







برج القوس: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الجدى: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.







برج الدّلو: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج الحوت: لغة أجنبيّة أو حرفة يدويّة تعشقها رُبما كانت سبباً فى قروش زيادة بالحلال ، كل الناس وُلِدُو صغاراً وكذلك المشاريع العملاقة تُولد صغيرة.











































































































