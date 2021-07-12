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اجتماع موسع بين البرلمان والحكومة لبحث أزمة نقل ولاية الأراضي لصالح وزارة الشباب

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعًا لها لمناقشة طلب إحاطة مقدمين من النائبين ثروت سويلم، وخالد بدوي، بشأن تطوير مراكز الشباب، واحلال وتجديد بعض المراكز بمدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

وشهد اجتماع اللجنة انتقادات موسعة لتعامل أجهزة وزارة التنمية المحلية، بالتعامل مع مراكز الشباب، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، إنه رغم حرص الدولة علي دعم الشباب، إلا أن هناك تعنت كبير من المحليات ضد مراكز الشباب، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية تعظم مواردها علي حساب الشباب من خلال المغالاة في التراخيص وغيرها.

وتابع سويلم: المحليات تتعامل بمنتهي السوء مع مراكز الشباب ويجب على وزارة الشباب مساعدة المراكز في إنهاء الاجراءات المتعلقة بالتراخيص، مطالبًا الحكومة بضرورة تفعيل استبدال مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك لشراء مساحة أكبر، ولا تتحمل ميزانية وزارة الشباب أي أموال.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه سيتم عقد جلسة استماع بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الشباب، لبحث تسهيل إجراءاتُ التراخيص خاصة فيما يتعلق بإنشاء محال بأسوار مراكز الشباب.

وكشف رئيس لجنة الشباب، عقد لقاء قريب بحضوره بمقر مجلس الوزراء، مع المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية، وسيكون أكثر الملفات المطروحة علي رئيس الوزراء، خلال اللقاء هو موضوع نقل ولاية الأراضي ذات النفع العام، لصالح وزارة الشباب.

وأكد "حسين "، أن وزارة الشباب ووزارة الرياضة وجهان لعملة واحدة، وهناك تعاون كبير بين اللجنة والوزارة، وسيظل ذلك التعاون متواصل لإزالة اي عقبة تواجه الشباب، موجهًا الشكر لوزير الشباب علي دورها في في دعم الزيارات الميدانية للجنة.


كما ناقشت اللجنة، أيضًا، خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، المتعلق بتطوير مركز شباب الحبش.

وأكد "بدوي" أن مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية من المراكز الفقيرة، ورغم ذلك شهد طفرة في بعض المنشآت الرياضية، ولكن في الوقت ذاته يتواجد بعض مراكز الشباب التي تحتاج إلى تطوير.

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