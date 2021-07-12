بدء الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين





افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال جلسته العامة، اليوم الإثنين، وذلك لأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهم كالتالي:



1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.



2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.



3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.





كما يناقش المجلس في جلسته، اليوم، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 41 طلب اقتراح برغبة مُقدمة من النواب، وهم كالتالي:



1) العضو وحيد قرقر، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية – محافظة الدقهلية.



2) العضو أحمد خليل خير الله، بشأن تزويد مستشفى مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية.



3) العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.



4) العضو مروة هاشم، بشأن تغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الانترنت.



5) العضو محمد الصمودى، بشأن تركيب تليفونات أرضى وتحسين خدمة الانترنت وتغيير الكابلات الفيبر وذلك للمناطق المحرومة فى قرى وعزب مركز دسوق ومطوبس – محافظة كفر الشيخ.



6) العضو محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.



7) العضو أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حي العامرية أول – محافظة الإسكندرية، لعمل مكتب بريد نموذجي.



8) العضو محمد يسرى عبادة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية النجيلة – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.



9) العضو علاء سليمان، بشأن إنشاء مكتب بريد في قرية نجع عبد الرسول – محافظة أسيوط.



10) العضو محمود حمدى أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية نجع مازن - غرب مركز البلينا – محافظة سوهاج.



11) العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل فرع كبير لصندوق التمويل العقارى بمحافظة أسيوط.



12) العضو جمال الشورى، بشأن تحديد موقف أهالي محافظة مطروح من قانون التصالح لمن قاموا ببناء العقارات بدون ترخيص ودون سند ملكية – محافظة مطروح.



13) العضو أحمد حته، بشأن استكمال الصرف الصحي بناحية منطقة قلينى فهمي والشوارع المجاورة ببندر مركز مغاغة – محافظة المنيا.



14) العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إقامة محطة معالجة صرف صحي بمنطقة الكنايس ووحدة محلية بولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة على (14) فدان المخصصة لذلك.



15) العضو محمود قاسم، بشأن تطوير منطقة (جبل الزيتون) العشوائية الواقعة في منطقة القبارى – محافظة الإسكندرية.



16) العضو محمود أبو الخير، بشأن تحديد الحيز العمراني لنجع أبو الخير بأولاد عليو بمركز البلينا – محافظة سوهاج.



17) العضو محمود عبد السميع الشامى، بشأن سرعة فصل الصرف الصحي الوارد من مركز سمنود ومركز المحلة عن الصرف الصناعي بمدينة المحلة ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي بأبو شاهين، الشامي – بمدينة المحلة – محافظة الغربية.



18) العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي وعمل شبكات بمناطق (حوض جلال – حوض الطويل بمؤسسة الزكاة) – حي المرج – محافظة القاهرة.



19) العضو سناء السعيد، بشأن إدراج كل توابع القرى بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، ضمن مبادرة حياة كريمة.



20) العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية نجع عبد الرسول التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.



21) العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية منقباد على حرم ترعة منقباد – محافظة أسيوط.



22) العضو مجدى محمد الأمير، بشأن رصف طريق قرية العصافرة محافظة الدقهلية.



23) العضو فايزة صالح، بشأن إنشاء خط سكة حديد امتدادًا لخط سكة حديد المناشى – القاهرة – إيتاى البارود، يصل إلى مدينة دسوق مرورًا بمدينة شبراخيت - محافظة البحيرة.



24) العضوين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إعادة رصف الطريق الزراعي الشرقي بداية من مركز أخميم حتى مركز ساقلته – محافظة سوهاج.



25) العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن استكمال طريق الهيشة حتى مصرف الجميزة بطول (1.5كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.



26) العضو عبدالباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر فى المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر – الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس – محافظة الشرقية.



27) العضو غادة على، بشأن إنشاء كوبري مشاه بمدينة 6 أكتوبر أمام سوق الجملة – محافظة الجيزة.



28) العضو زينب السلايمى، بشأن توقف القطار المكيف رقم (2009) القادم من أسوان إلى القاهرة بمحطة سكة حديد إسنا – محافظة الأقصر.



29) العضو زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل واستبدال ورفع كفاءة محاولات الكهرباء بقرى ونجوع مركز أخميم – محافظة سوهاج.



30) العضو أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن إنشاء محطة محولات بقدرة كافية غرب مركز طوخ – محافظة القليوبية.



31) العضو علاء سليمان، بشأن تحويل كابلات الضغط العالي في مناطق الأربعين وغرب البلد في محافظة أسيوط إلى كابلات أرضية.



32) العضو عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الأسلاك المجلفنة إلى كابلات – محافظة الشرقية.



33) العضو إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة رأس غارب فى شركات الكهرباء التي تعمل بالمحافظة.



34) العضو سناء السعيد، بشأن تخصيص مساحة (13 فدان، و13 قيراط) بالظهير الصحراوي للوحدة المحلية لقرية بويط مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، لبناء مقابر للمسلمين.



35) العضو عبد المنعم عبد العليم، بشأن مد مستشفى سنورس المركزي محافظة الفيوم ببعض الأجهزة الطبية لحاجة المستشفى إليها.



36) العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن زيادة ميزانية مستشفى سوهاج الجامعي وزيادة عدد أجهزة التنفس بها.



37)العضو وحيد فودة، بشأن توفير مبلغ (50 مليون جنيه) لشراء جهاز إشعاع لمركز الطب النووى لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة – محافظة الدقهلية.



38) العضو فايق الزكى المغازى، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي إلى مستشفى عام – محافظة الدقهلية.



39) العضو أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ميت طريف إلى مركز رعاية أولية – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.



40) العضو حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية سيدي دمين – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.



41) العضو بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (C.T) وجهاز أشعة (CR) ديجيتال لمستشفى المحمودية، ومستشفى الرحمانية المركزي – محافظة البحيرة.

