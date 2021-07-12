عميد معهد السمع يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة الكشف على الأطفال (فيديو)

قال الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام، إن مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع ليست محددة بفترة معينة، بل أن كل طفل سيولد على أرض مصر سيجرى له قياس سمع، حيث أصبح هناك خانة في شهادة الميلاد لاختبار السمع.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المبادرة تساهم في تحديد عدد ضعاف السمع في مصر، حيث سيصل عدد مراكز فحص السمع لحديثي الولادة إلى 3500 مركز، فضلا عن تجهيز 30 مستشفى على مستوى الجمهورية بها مراكز للفحص المتقدم.



