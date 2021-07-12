شرطة التموين تضبط ١٣١٣ قضية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



ونجحت شرطة التموين في ضبط 1313 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3 طن "مقطعات دواجن"معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (3،25 طن " سكر حر – أرز أبيض"، 2880 عبوة "زيت طعام – خل طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر)، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



وأسفرت الجهود عن ضبط (3 طن ملح سياحات) غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لإدخاله فى منتجات الألبان فى عمليات الإنتاج بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



وتمكنت الجهود من ضبط (2،4 طن "عسل جلوكوز" معبأ داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطر على الصحة العامة).. تمهيدًا لإدخاله فى صناعة الحلوى وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



وأسفرت الجهود عن ضبط (1،4 طن سكر - 240 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة).



وأثمرت الجهود عن ضبط (19300 قطعة مستلزمات طبية "بدون مستندات" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ونجحت الجهود في ضبط (3،75 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) تم تجميعها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء .. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية، وضبط (3 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



وإضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. وقد أسفرت عن ضبط عدد 35 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 2927 عبوة سجائر.



