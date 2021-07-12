في هذا الموعد.. محمد الشرنوبي يحيى حفلاً غنائياً في جدة





يستعد الفنان محمد الشرنوبي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.





وفي سياق آخر كانت آخر أعمال محمد الشرنوبي الدرامية مسلسل "كل ما نفترق"الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.