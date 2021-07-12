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الأمن العام يضبط 170 قطعة سلاح  و١٩١ قضية مخدرات  خلال 24 ساعة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط  (170) قطعة سلاح نارى، (191) قضية مخدرات وتنفيذ (62157) حكما قضائيا متنوعا، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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