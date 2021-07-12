تعرف علي رسالة شقيق رامي صبري لوالدته قبل الوفاة

توفي مساء أمس كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، إثر غرقه في ترعة المريوطية، لكن قبل وفاته بأيام قد وجه رسالة لوالدته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب كريم صبري منشورًا قال فيه:"ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايمًا يارب".



ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، حسبما أعلن شقيقه الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".