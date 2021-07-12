Advertisements

تعرف علي رسالة شقيق رامي صبري لوالدته قبل الوفاة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
توفي مساء أمس كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، إثر غرقه في ترعة المريوطية، لكن قبل وفاته بأيام قد وجه رسالة لوالدته، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

كتب كريم صبري منشورًا قال فيه:"ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايمًا يارب".

ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، حسبما أعلن شقيقه الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

أخبار تهمك

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

11:04 ص

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

10:04 ص

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي