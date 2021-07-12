ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في المنيا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لشرطة الاتصالات من (أحد المواطنين - مقيم بالمنيا)، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من (أحد الأشخاص "غير معلوم لديه")، وقرر له بأنه يعمل مندوبا بأحد البنوك، وأبلغه بأنه تم إيقاف كارت الفيزا الخاص به وطلب منه ( الرقم الخاص بكارت الفيزا ) لإعادة تفعيله، وعقب ذلك اكتشف خصم مبلغ مالى "قيمة مشتريات" من رصيد الكارت المشار إليه، وبمعاودة الاتصال برقم الهاتف مرة أخرى تبين غلقه.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 3 أشخاص "لأحدهم لهم معلومات جنائية"، أحدهم شريك بمحل تجارى بالجيزة وآخر عامل بذات المحل).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبط (إثنين من المتهمين) حال تواجدهما بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما ( عدد 26 هاتف محمول - 2 جهاز تابلت) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب.



اعترف المتهمون امام رجال الأمن برئاسة اللواء محمد زمزم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين، حيث يقوم المتهم الهارب بالإتصال بالمجنى عليهم والتحصل منهم على بيانات الفيزا كارت الخاصة بهم والقيام بإستخدام تلك البيانات فـى إجراء عمليات شراء منتجات من على الإنترنت، والتوجه لإستلام تلك المشتريات وإرسالها لأحد المتهمين لبيعها والتربح منها، كما أضافا بقيامهم بإرتكاب عدد (7) وقائع مماثلة بذات الأسلوب بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سوهاج )، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.