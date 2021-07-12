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غياب 105 طلاب "علمي" عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية ببني سويف

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة،حيث يؤدي "اليوم" طلاب القسم العلمي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية وعددهم 10 آلاف و107 طالبًا وطالبة.

وقد حضر الامتحان 10 آلاف و102 طالب وطالبة،فيما تغيب 105 طالبًا عن، مشيرة إلى إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالبًا وطالبة في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، ولليوم الثالث على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات.

والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

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الكلمات المفتاحية

طلاب ثانوية عامة امتحانات الدكتور محمد هاني غنيم اجراءات إحترازية

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