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اندلاع حريق داخل مبنى وزارة الصحة العراقية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل مبنى وزارة الصحة العراقية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق، عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

 

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.

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وزارة الصحة مستشفى حريق العراق الصحة العراقية

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