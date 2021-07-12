Advertisements
رامي صبري يكشف تفاصيل عن موعد ومكان جنازة شقيقه كريم
الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:35 ص
منار داود
Advertisements
كشف الفنان رامي صبري، عن موعد ومكان جنازة شقيقه الراحل كريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر رامي صبري صورة لشقيقه الراحل، وعلق عليها قائلًا:"ستقام صلاة الجنازة علي أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات ،وسعيكم مشكور جميعاً وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون".
وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري أمس بعدما غرق في ترعة المريوطية.
نشر رامي صبري صورة لشقيقه الراحل، وعلق عليها قائلًا:"ستقام صلاة الجنازة علي أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات ،وسعيكم مشكور جميعاً وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون".
وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري أمس بعدما غرق في ترعة المريوطية.
Advertisements