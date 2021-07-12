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رامي صبري يكشف تفاصيل عن موعد ومكان جنازة شقيقه كريم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
منار داود
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كشف الفنان رامي صبري، عن موعد ومكان جنازة شقيقه الراحل كريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي صبري صورة لشقيقه الراحل، وعلق عليها قائلًا:"ستقام صلاة الجنازة علي أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات ،وسعيكم مشكور جميعاً وإنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

وتوفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري أمس بعدما غرق في ترعة المريوطية. 

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