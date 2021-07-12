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الأرصاد توجه عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة، طوال أيام الامتحانات، بضرورة الإكثار من شرب السوائل للتغلب على الرطوبة، واصطحاب زجاجات المياه، فضلا عن عدم التعرض لأشعة الشمس وارتداء غطاء الرأس، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

يأتى ذلك تزامنا مع أول أسبوع بامتحانات الثانوية العامة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى نسب الرطوبة وأجواء حارة على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية، فى ظل نسب الرطوبة التى تزيد من الحرارة المحسوسة على أغلب الأنحاء بقيم تصل 4 درجات.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين
: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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