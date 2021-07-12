أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول.





من جانبه أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول في مجال الاستكشافات والتعاقدات والاتفاقيات الدولية وما تساهم به في رفع القيمة المضافة للبترول والغاز في مصر.









وقال وكيل البرلمان: هذه الاتفاقيات إضافة واضحة لوزارة البترول، متابعا: تحية لوزارة البترول على كل المجهودات والنجاحات في الفترة الأخيرة.





وأشار أبو العينين، إلى أن هذه الاكتشافات البترولية تمثل أهمية كبيرة في التسويق لفرص الاستثمار في مصر، مشيدا كذلك بتجديد الاتفاقيات السابقة.





وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل من أجل القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي، مؤكدا أن جهود وزارة البترول تساهم في مساندة خزانة الدولة بشكل كبير.