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مديرة حملة "2 كفاية": نزور السيدة المستهدفة 4 مرات سنويا (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تدريب 1246 مثقفة اجتماعية من المتطوعات بالجمعيات الأهلية ضمن مبادرة "2 كفاية".

وأشار "ديزيريه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تدريب المتطوعات على المفاهيم الخاطئة لملف تنظيم الأسرة، حيث تقوم المثقفة الاجتماعية بالتواصل مع السيدات المستهدفات ضمن الحملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة لهم، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأضافت أن المثقفة الاجتماعية تزور السيدة المستهدفة حوالي 4 مرات سنويا لمتابعة حالتها وتوجيهها بشكل سليم، لافتة إلى أنهم يعملون في هذه الحملة بالتنسيق مع 108 جمعية أهلية، حيث تعقد الجمعيات الأهلية ندوات يحضرها رجل دين وطبيب للرد على أسئلة السيدات.

ولفتت إلى أن عملهم متركز في محافظات صعيد مصر والبحيرة والجيزة خلال العامين ونصف الماضيين، ويستهدفون التوسع بصورة أكبر الفترة المقبلة.

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