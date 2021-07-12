منها قطع غيار وأدوية مخدرة.. أمن المنافذ يضبط عدة قضايا خلال ٢٤ ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (2) قضية تهريب (قطع غيار – بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (9) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1095) مخالفة مرورية متنوعة.



وأسفرت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (127) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.