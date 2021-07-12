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درة تخطف الأنظار عبر "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها داخل مهرجان كان

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة من الصور لها داخل مهرجان كان وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت درة في الصور وهي مُرتدية فستان من اللون الأوف وايت، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً. 


و الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة درة الدرامية مسلسل "بين السماء والأرض"، وهو من تأليف إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل بطولة هاني سلامة،سوسن بدر،احمد بدير، يسرا اللوزي، ندى موسى. 

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