دار العلوم تستعيد التعاون المثمر مع الجمعية الفلسفية المصرية بعد قطيعة عقود من الزمن





استعادت كلية دار العلوم مساء أمس التعاون المثمر بينها وبين الجمعية الفلسفية المصرية بعد قطيعة معرفية لعدة عقود من الزمن.





وكرمت الكلية المفكر المصري الدكتور حسن حنفي بعد لقاء فلسفي وحوار عقلي أقامته بين الطلاب حول كتابه "من النقل إلي العقل".





ومن ناحيتها كرمت الجمعية الفلسفية المصرية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم لجهوده في حشد الشخصيات العامة والرموز الوطنية الي الكلية وحرصه غير المنقطع علي تنوير عقول الطلاب وترسيخ الولاء والانتماء في نفوسهم ونشر ثقافة التسامح والتعايش مع الاخر الي جانب تفكيك الفكر الظلامي المتطرف الذي طرأ علي الكلية في عقود مضت.





يذكر أن هذا اللقاء جاء في إطار المشروع الوطني الذي تنفذه كلية دار العلوم بعنوان "استعادة الوعي".