Advertisements

دار العلوم تستعيد التعاون المثمر مع الجمعية الفلسفية المصرية بعد قطيعة عقود من الزمن

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements

استعادت كلية دار العلوم مساء أمس التعاون المثمر بينها وبين الجمعية الفلسفية المصرية بعد قطيعة معرفية لعدة عقود من الزمن.

وكرمت الكلية المفكر المصري الدكتور حسن حنفي بعد لقاء فلسفي وحوار عقلي أقامته بين الطلاب حول كتابه "من النقل إلي العقل".

ومن ناحيتها كرمت الجمعية الفلسفية المصرية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم لجهوده في حشد الشخصيات العامة والرموز الوطنية الي الكلية وحرصه غير المنقطع علي تنوير عقول الطلاب وترسيخ الولاء والانتماء في نفوسهم ونشر ثقافة التسامح والتعايش مع الاخر الي جانب تفكيك الفكر الظلامي المتطرف الذي طرأ علي الكلية في عقود مضت.

يذكر أن هذا اللقاء جاء في إطار المشروع الوطني الذي تنفذه كلية دار العلوم بعنوان "استعادة الوعي".

أخبار تهمك

نجم برشلونة يفكر في الرحيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من النيابة في واقعة غرق شقيق الفنان رامي صبري

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق مثير من هاري كين بعد خسارة نهائي يورو 2020

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 13 ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

11:04 ص

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

10:04 ص

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي