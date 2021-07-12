كارتيرون يرفض عودة ثنائي الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة الثنائي كريم بامبو المعار إلى صفوف البنك الأهلي، وعمر السعيد المعار إلى صفوف الجونة.





جاء قرار كارتيرون بعدم عودة الثنائي بس كثرة اللاعبين في نفس مكانهما بالفريق، وصعوبة مشاركتهما لذلك فضل بقاءهما على قائمة الإعارات خلال الموسم المقبل.





وعقد كارتيرون سلسلة من الجلسات مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية لمناقشة ملف المعارين.





ويعود الزمالك للتدريبات في الأيام المقبلة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق استعدادا للمباريات المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



