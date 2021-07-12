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فرحة بين طلاب الثانوية بسبب سهولة امتحان الفرنساوي
الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:06 م
ريما خليفة
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بدأ عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الخروج من لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، وتحديدًا اللغة الفرنسية بعد انقضاء نصف الوقت.
وأعرب الطلاب، عن سعادتهم بأسئلة الامتحان، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا أجزاء للطلاب المتميزين.
وكان قد رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتى غش عن طريق تهكير جهاز التابلت، ونشر الامتحان وهم:
- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
والطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته جهاز محمول.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال العضو القانوني.
وأعرب الطلاب، عن سعادتهم بأسئلة الامتحان، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا أجزاء للطلاب المتميزين.
وكان قد رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتى غش عن طريق تهكير جهاز التابلت، ونشر الامتحان وهم:
- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.
والطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته جهاز محمول.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال العضو القانوني.
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