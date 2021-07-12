فرحة بين طلاب الثانوية بسبب سهولة امتحان الفرنساوي

بدأ عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، في الخروج من لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتحديدًا اللغة الفرنسية من اللجام يعد انقضاء نصف الوقت.





وأعرب الطلاب عن سعادتهم بأسئلة الامتحان، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا أجزاء للطلاب المتميزين.



