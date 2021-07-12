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فرحة بين طلاب الثانوية بسبب سهولة امتحان الفرنساوي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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بدأ عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، في الخروج من لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتحديدًا اللغة الفرنسية من اللجام يعد انقضاء نصف الوقت.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بأسئلة الامتحان، التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ماعدا أجزاء للطلاب المتميزين.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحان الألماني ثانوية عامة 2021، يعقد ورقيا داخل لجان مؤمنة جيدا، وجرى توزيع كراسات الأسئلة وورق البابل شيت على الطلاب في المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، الذي يستمر لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا.

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