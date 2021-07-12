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بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال دقائق مؤتمر صحفي بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA.

وقالت الوزارة "حرصًا على الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، يسعدنا متابعة السادة الزملاء للمؤتمر الذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA خلال دقائق على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان وصفحة المتحدث الرسمي للوزارة على "فيسبوك".

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وزيرة الصحة هالة زايد الصحة

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