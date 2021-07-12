بدون جراحة.. نجاح أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي بتقنية EVAR داخل مستشفى طيبة بالأقصر







أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية علاج تمدد في الشريان الأورطي البطني لمريض وذلك باستخدام تقنية الأشعة التداخلية وإدخال الدعامة الشريانية عن طريق الشريان الفخذي (EVAR)، داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر.



وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه حضر إلى مستشفى طيبة بالأقصر، مريض يبلغ من العمر 75 عامًا، يعاني من آلام في البطن والصدر، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين وجود تمدد بالشريان الأورطي البطني، وعليه تم عمل الأشعات المقطعية لتحديد حجم وامتداد التمدد وإمكانية إصلاحه عن طريق تركيب الدعامات المغطاة باستخدام تقنية (EVAR) بعيدًا عن الحل الجراحي المعروف.



وأضافت، أن تقنية (EVAR) من أحدث التقنيات لمعالجة أمراض تورم الشريان الأورطي بدون جراحة، والذي يساعد في الحفاظ على حياة المرضى وعلاجهم بطريقة أكثر أمانًا وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، كما تقلل من نسبة تعرض المريض للأعراض الجانبية التي قد تحدث عند اللجوء للحل الجراحي المعتاد بما تحمله جراحة الشرايين من خطورة على القلب وأخذ وقت طويل لإتمام الشفاء فضلًا عن عدم صلاحيتها لعلاج كل الحالات.



وتابعت: أنه تمت إجراء العملية بنجاح واستقرار الحالة الصحية للمريض على يد فريق من أمهر الأطباء في معالجة أمراض الأوعية الدموية من شرايين وأوردة باستخدام طرق العلاج الطبية أو الجراحية أو القسطرة، يضم كلًا من د. عثمان محمود مدرس جراحة الأوعية الدموية والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى طيبة، د. هشام أبوالعيون مدرس جراحة الأوعية الدموية، د. أشرف النجار مدرس جراحة الأوعية الدموية، كما يضم مدرسي مساعد جراحة الأوعية الدموية "د. عمرو عبدالحكم، د. أحمد خلف"، واستشاري التخدير والعناية المركزة د. سعيد متولي، إضافة إلى الفريق المعاون من ممرضين وفنيين عمليات جراحات الأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي في الأقصر.



واستكمل د. محمد عيد، مدير مستشفى طيبة في الأقصر، أن هذه العملية تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى طيبة التخصصي الرائدة في علاج أمراض الأوعية الدموية بأحدث التقنيات العالمية مثل (CERAB، EVAR) على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكدًا جهود المستشفى نحو توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى كجزء من تحقيق أهداف ورؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية.



ولفتت هيئة الرعاية الصحية، أن إجمالي العمليات والتدخلات الجراحية التي تم إجراؤها للمرضى بالمستشفيات التابعة لها في الأقصر (طيبة التخصصي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، الكرنك الدولي) بلغت أكثر من 15 ألف عملية وجراحة في مختلف التخصصات الطبية ما بين تدخلات بسيطة وصغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة، وذلك في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، لافتة إلى أن منها 3000 عملية وجراحة متقدمة أو ذات مهارة وبأحدث تقنيات ومعايير الجودة العالمية.