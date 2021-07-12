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"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن المصحة، التي أودع داخلها شقيق المطرب رامي صبري، عبارة عن فيلا مكونة من 3 طوابق، مستخدمة كــ " مصحة لعلاج الإدمان".


وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه بعد هروب شقيق رامي صبري، وقفزه بمجرى ترعة المريوطية، توجهت قوة أمنية إلى مقر المصحة، وبفحص الأوراق الخاصة بالتراخيص تبين أنها غير مرخصة.


وأوضحت المصادر أن المصحة كان محتجز داخلها نحو 70 شخصًا، غادروا المكان قبل تشميعه من قِبل الجهات المعنية، ومن ثم القبض على 3 أشخاص من القائمين على المصحة لسماع أقوالهم حول الواقعة.


مساء السبت أودعت أسرة كريم صبري، 34 سنة، شقيق المطرب الشهير رامي صبري، نجلهم داخل إحدى المصحات، عنوة عنه، أملا في علاجه، وطرد الهيروين المخدر من جسده.


قبل غروب شمس الأحد، تسلق الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين بالمصحة لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية، نطاق المركز.


ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الإنقاذ النهري.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها برئاسة النقيب محمد جمال برغش والنقيب أحمد فايز معاوني مباحث المركز.


تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، توصلت إلى أن شابا يعاني من إدمان المخدرات هرب من إحدى المصحات وألقى نفسه في الترعة، قبل أن يلحقه العاملين بالمصحة.


وتمكنت القوات من انتشال جثة الشاب، وتم إيداعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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