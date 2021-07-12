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تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للحكومة في كوبا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:12 م
كوبا
كوبا
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية أوروبية، اليوم الاثنين، باندلاع تظاهرات غير مسبوقة مناهضة للحكومة في كوبا.

 

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حذر كوبا من أي استهداف للأشخاص الذين انضموا إلى احتجاجات نادرة اندلعت ضد الحكومة الشيوعية في الجزيرة.

 

وكتب تغريدة على تويتر، قال فيها: "الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء كوبا وستدين بشدة أي عنف أو استهداف للمتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم".

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