قرار من النيابة بشأن شاب دهسته سيارة ملاكي مجهولة علي الاوستراد

طلبت نيابة المعادي اليوم الأثنين، بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار سائق سيارة ملاكي بتهمة دهس شاب أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة بالمعادي، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم، وصرحت باستخراج تصريح دفن جثة الشاب وتسليم الجثة لذويه.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوقوع حادث سير، ووجود متوفي بدائرة المعادي بطريق الأوتوستراد.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وتبين مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي مجهولة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.