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16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاته، استعدادا لبدء تشغيل ميناء بورسعيد البرى الجديد بحى الضواحى.


 وأعلن "محافظ بورسعيد " أنه سيتم التشغيل التجريبى للميناء البرى الجديد يوم الجمعة ١٦ من يوليو القادم، جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى عقده المحافظ اليوم الأثنين، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والعميد محمد بصلة مدير إدارة المرور ببورسعيد، ومسؤولى شركات النقل الجماعى جوباص وسوبر جيت وشرق الدلتا، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد "محافظ بورسعيد " على أنه سيتم التشغيل التجريبى لوسائل النقل الجماعى بين المحافظات فى الميناء البرى الجديد ( سوبر جيت وشرق الدلتا وجوباص وغرب الدلتا )، بالإضافة إلى سيارات نقل الركاب بين المحافظات بداية من يوم الجمعة القادمة لموقف سيارات مصر، كما سيتم الانتهاء من ادخال كابلات الانترنت للميناء البرى خلال الأسبوع الحالى، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة استعدادا للتشغيل يوم الجمعة القادمة.

وأشار " محافظ بورسعيد" أن المحافظة قامت بإنشاء مجمع المواقف الجديد، على أعلى مستوى، وسيتم تقديم خدمة تليق بالمكان، من خلال شركات إدارة الميناء والصيانة والنظافة والأمن، لافتا أن المجمع البرى الجديد سيشمل كافة وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصمم على أعلى طراز.
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد
16يوليو.. تشغيل ميناء بورسعيد البري الجديد

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