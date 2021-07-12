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جربي تحضير سلطة البطاطس المسلوقة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
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المقادير
- البطاطس : 2 حبة (مقطعة إلى مكعبات)
- الثوم : فص (مهروس)
- بقدونس : نصف كوب (مفروم فرماً ناعماً)
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
ضعي مكعبات البطاطس في قدر على النار واغمريها بالماء.
اتركي البطاطس لمدة 10 دقائق حتى تنضج ثم ضعيها في مصفاة لتتخلصي من السوائل.
في وعاء متوسط الحجم، ضعي البطاطس، الزيت، الثوم، عصير الليمون الحامض والبقدونس.
نكّهي بالملح والفلفل الأسود واخلطي المكونات بهدوء حتى تتداخل.
اسكبي سلطة البطاطس في طبق التقديم، أدخليها الى الثلاجة لحوالي ساعة ثم قدميها.

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