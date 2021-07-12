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صوص كرات البطاطس.. طريقة التحضير

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
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المقادير
- حليب : كوب
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- دقيق : ملعقة كبيرة
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل ابيض : حسب الرغبة
- مرق دجاج : 1 مكعب

طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة ثمّ أضيفي الدقيق وقلّبي المزيج حتى يتجانس.
أضيفي الحليب واخفقي المزيج حتى يكثف، ونكّهي بالملح والفلفل الأبيض.
زيدي جبن البارميزان ومكعب المرق المفتت، وقلّبي المكونات حتى تتجانس الصلصة.
قدّمي الصلصة إلى جانب كرات البطاطس.

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