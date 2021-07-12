محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "جو البنات"

أعلن الفنان محمد رمضان عن تحضيره لأغنية جديدة تحمل عنوان "جو البنات"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو بداخل حمام السباحة، وعلق عليه قائلاً :" ثقة في الله اجمد صيف في آخر 30 سنة استنوا أغنية جديدة جو البنات".







الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "موسى"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، صبري فواز، هبة عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة.