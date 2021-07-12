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رئيس قناة السويس: تخفيضاتنا جذبت 2519 سفينة جديدة (فيديو)
الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:18 م
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السياسية التسويقية المرنة التي طبقتها الهيئة منذ ديسمبر 2019 ساهمت في تسجيل قناة السويس أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام الماضي.
وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن التخفيضات التي قدموها لعبور السفن ساهمت في جذب سفن جديدة، حيث تمكنوا من جذب نحو 2519 سفينة خلال أول 6 شهور من العام الجاري.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن أزمة السفينة الجانحة زادت من حجم الثقة في قناة السويس، ولدينا خبرة كبيرة، معلقا: "محصلتش في العالم"، لافتا أنهم نجحوا في تحريك السفينة بجهود مصرية خلال 6 أيام، وبدون أن تتعرض السفينة لخدش واحد.
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