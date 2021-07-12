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المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره بمخدر الهيروين بالقليوبية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الإثنين، في القضية رقم 4247 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 263 لسنة 2021 كلي شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل بمقلة لب ببنها لإتجاره بمخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر عوض، ومجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد،

وأوضحت المحكمة، في حكمها أن المتهم جرى ضبطه خلال حملة أمنية بدائرة مركز بنها، وبحوزته 29 لفافة من مخدر الهيروين، وجرى أخذ عينة من المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائى لتحليلها، وبالفعل أكد تقرير المعمل الجنائي بأن المواد المضبوطة بيج اللون، وتأكد أنها لمخدر الهيروين.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط عامل بمقلة لب بدائرة مركز شرطة بنها، بحوزته 29 لفافة ورقية لمخدر الهيروين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائي لتحليلها.

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