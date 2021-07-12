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النائب أحمد بهاء شلبى يتقدم بطلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقاعس صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية عن أداء دوره المنوط به.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، أن "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" يتقاعس عن أداء دوره المنوط به، وهو حماية المستثمرين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة إفلاس الشركات العاملة فى مجال الأوراق
المالية أو تصفيتها تصفية إجبارية.

أشار عضو مجلس النواب، أن الصندوق أنشئ بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004، والذى تم إلغاءه عام 2014 وحل محله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014 الذي ألغى مؤخرا بموجب القرار رقم 2339 لسنة 2019 ، ويتحصل الصندوق على رسم قدره واحد على عشرة آلاف (0.0001) من القيمة 
الإسمية لرأس المال المصدر للشركة وذلك بحد أدني عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه.

وتابع أحمد بهاء شلبى، أنه ورغم حجم الأموال التي يحصلها الصندوق من الشركات، الا أن هناك ضبابية شديدة حول دوره، وما يقوم به تجاه الشركات التي تعرضت لضرر، فقد تعددت شكاوى المستثمرين من اختفاء دور الصندوق وصعوبة الحصول على تعويض، الأمر الذي يتعين معه ضرورة الوقوف على الدور الذي يقدمه الصندوق وحجم المتضررين الذين استفادوا منه خلال الفترة الماضية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه ودراسته لإتخاذ مايلزم تجاهه.

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مجلس النواب طلب إحاطة النائب أحمد بهاء

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