بالصور .. جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرى شبين القناطر

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة نظمت قافلة طبية، بالتعاون بين كلية الطب البشري، ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بقرية كفر شبين، وذلك في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا.



وأشار سوسة، إلى أن هذه القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة، والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القرى موضع التنفيذ.



من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام، وجرى الكشف وصرف العلاج مجانا لعدد 300 حالة، كما جرى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية والكشف المبكر لأورام الثدي.



وأشاد فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالقوافل التي تنظمها جامعة بنها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين داخل محل إقامتهم مما يترك أثرا طيبا لديهم.