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15 يوليو.. اولي جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتيات مصر الجديدة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت نيابة النزهة الجزئية، احالة المتهم بالتحرش بفتيات داخل مول وتصويرهم خلسة، للمحاكمة العاجلة، وتم تحديد جلسة 15 يوليو الجارى لمحاكمتة.

وتبين من تحريات المباحث صحة اتهام شاب بالتحرش بعدد من السيدات فى مول شهير بمنطقة النزهة، حيث كشفت التحريات أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات والسيدات من ظهرهن خلسة دون علمهن، وتم العثور بهاتفه على عدد من الصور لسيدات أثناء وجودهن فى ملاهى داخل المول.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بتصوير السيدات والفتيات من الخلف، داخل ملاهي أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

بدأت الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لشاب يدعى "أحمد. ح" يقول أثناء التنزه هو وزوجته "ب. ط" في أحد الملاهي داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، لاحظ أن شابا يتتبعهما في كل الأماكن داخل الملاهي ويقوم بتصويرهم.

وعلى الفور قام الشاب بالإبلاغ وتوجه إلى الأمن الخاص بالمول الذي أوقف الشاب وطلب تفتيش الهاتف المحمول الخاص به، لكنه رفض في البداية، ثم انصاع لتعليمات الأمن بعد ذلك عندما قالوا له بأنهم سيقومون باستدعاء الشرطة.

وبتفتيش التليفون الخاص بالمتهم وجدوا فيديوهات وصورا لفتيات وسيدات التقطها المتهم من الخلف، وتم اقتياده لقسم شرطة النزهة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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