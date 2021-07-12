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محافظة الإسكندرية توقع 33 غرامة على محلات خالفت ضوابط عيد الأضحى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية ومديرية الطب البيطري، والرقابة والرصد البيئي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وممثلي الصرف الصحي والمرور وشرطة المرافق حملات مكبره للتفتيش على سلامة اللحوم والتأكد من أن عمليه الذبيح لا تتم خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وخلال الحملة تم معاينة عدد 138 طلب لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، للموافقة لهم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق الثلاث وفقًا للاشتراطات الواردة في القرار.
كما تم التفتيش على محلات الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم وأماكن عرضها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 33 مخالفة، وتحصيل غرامات مالية بمبلغ 63 ألف جنيه لمن خالفوا القرار.
وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المواطنين يمكنهم ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي: مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق الثلاثة.
محافظة الإسكندرية توقع 33 غرامة على محلات خالفت ضوابط عيد الأضحى
محافظة الإسكندرية توقع 33 غرامة على محلات خالفت ضوابط عيد الأضحى
محافظة الإسكندرية توقع 33 غرامة على محلات خالفت ضوابط عيد الأضحى
محافظة الإسكندرية توقع 33 غرامة على محلات خالفت ضوابط عيد الأضحى

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