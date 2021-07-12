عاجل.. وزيرة الصحة تعلن انضمام مصر لـ"وكالة الدواء الأفريقية"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي كانت بداية التفكير في إنشاء الوكالة الدواء الأفريقية، معلقة: "نجحنا في أغسطس 2019 ببدء التوقيعات".





وأشارت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي حول انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الإفريقية، اليوم الإثنين، إلى أن هناك كثير من الدول وقعت على الاتفاقية، ومصر تعلن اليوم موافقتها على العمل مع الوكالة الأفريقية للأدوية، منوهة بأنهم يسعون أن يكون مقر الوكالة في القاهرة.



