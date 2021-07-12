Advertisements

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن انضمام مصر لـ"وكالة الدواء الأفريقية"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي كانت بداية التفكير في إنشاء الوكالة الدواء الأفريقية، معلقة: "نجحنا في أغسطس 2019 ببدء التوقيعات".

وأشارت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي حول انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الإفريقية، اليوم الإثنين، إلى أن هناك كثير من الدول وقعت على الاتفاقية، ومصر تعلن اليوم موافقتها على العمل مع الوكالة الأفريقية للأدوية، منوهة بأنهم يسعون أن يكون مقر الوكالة في القاهرة.

وأضافت أن أهمية الوكالة توحيد قوانين والتشريعات الخاصة بتداول وتسعير الأدوية، وتمكين حكومات الدول من تصنيع الأدوية والاستثمار فيها، منوهة بأن مصر ستعمل على أن تكون صرح كبير يخدم الشعوب الأفريقية، والقيادة السياسية تدعم ذلك.

أخبار تهمك

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ أقل من ساعة

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يواجه صعوبة في تسويق نجمه المنبوذ

منذ أقل من ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

12:11 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

صفقة مدوية على رادار برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي