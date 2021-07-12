Advertisements

العراق يعلن تدمير برجين للطاقة في ديالي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تدمير برجين للطاقة بعبوات ناسفة في محافظة ديالي.

 

وفي وقت سابق، تعرض أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في الرمادي، غرب العاصمة بغداد، لاعتداء إرهابي.

 

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن "التفجير أدى لسقوط البرج، وانقطاع التغذية عن محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل الطاقة محطة طاقة حريق العراق

أخبار تهمك

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يواجه صعوبة في تسويق نجمه المنبوذ

منذ ساعة الا ربع

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ أقل من ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

القوات العراقية تدمر عدة معسكرات خاصة بتنظيم داعش

"الإرهاب" يؤثر على عمل الكهرباء في 3 محافظات عراقية

"داعش" يخرب أبراج نقل الطاقة الكهربائية غربي كركوك

مقتل انتحاري بحزام ناسف في محافظة ديالى العراقية

العراق يعلن إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في ديالي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

12:11 م

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

صفقة مدوية على رادار برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي