العراق يعلن تدمير برجين للطاقة في ديالي

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تدمير برجين للطاقة بعبوات ناسفة في محافظة ديالي.

وفي وقت سابق، تعرض أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في الرمادي، غرب العاصمة بغداد، لاعتداء إرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، أن "التفجير أدى لسقوط البرج، وانقطاع التغذية عن محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي"