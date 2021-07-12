138 طلبا لذبح الأضاحي في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء، ومديرية الطب البيطري، والرقابة والرصد البيئي والإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية، وممثلي الصرف الصحي والمرور وشرطة المرافق حملات مكبره للتفتيش على سلامة اللحوم والتأكد من أن عمليه الذبيح لا تتم خارج المجازر الحكومية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتفعيلا للقرار رقم ٢١٣ لسنه ٢٠٢١ بشأن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

وخلال الحملة تم معاينة عدد 138 طلب لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، للموافقة لهم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحي المبارك وأيام التشريق الثلاث وفقًا للاشتراطات الواردة في القرار.

كما تم التفتيش على محلات الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم وأماكن عرضها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط 33 مخالفة، وتحصيل غرامات مالية بمبلغ 63 ألف جنيه لمن خالفوا القرار.

وأكد اللواء الشريف أن المواطنين يمكنهم ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي: مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق الثلاثة.