Advertisements

القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 42 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 158عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 267 ألفًا و145 دولارًا،أى ما يعادل 4 ملايين و180 ألفًا و825 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان،: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعمالة المصرية التي غادرت الأردن

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة القوى العاملة

أخبار تهمك

سعد الهلالي يلقن وزير الري الإثيوبي درسا على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ أقل من ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| مات غرقا.. تعرف على تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مدوية على رادار برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب إنجلترا بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

منذ 40 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة عن العمر الافتراضي لـ السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يواجه صعوبة في تسويق نجمه المنبوذ

منذ ساعة الا ربع

"بديل الدبابة".. اسم مفاجئ يدخل دائرة الضوء بالأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يوجه مناشدة للمواطنين في عيد الأضحى المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الترتيب النهائي لهدافي كأس أمم أوروبا 2020

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

10:56 م

"فيلا داخلها 70 مدمن مخدرات".. مصادر تكشف مفاجآت بشأن المصحة الهارب منها شقيق رامي صبري

12:11 م

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

10:00 ص

صفقة مدوية على رادار برشلونة

10:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي