"أمهات مصر": اللغة الثانية تصالح طلاب العلمي وتعوضهم عن "صعوبة العربي"





قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن اللغة الأجنبية الثانية أسعدت طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، مضيفه: "صالحتهم عوضتهم عن صعوبة إمتحان اللغة العربية في أول أيام الإمتحانات".



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن إتحاد أمهات مصر، رصد آراء الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أعربوا تن سعادتهم من سهولة إمتحان اللغة الفرنسية، مؤكدين أنه رسم البسمة علي وجوه أبنائهم، بالإضافة إلي أن الإمتحان تضمن ٣٣ سؤال في مستوي الطالب المتوسط والوقت كان كافيا، بحسب تعبيرهم.



وأوضحت عبير أن إمتحان اللغة الألمانية في مستوي الطالب المتوسط، ما عدا الجزء الخاص بالقطعة حدث عليها تباين في آراء الطلاب، حيث بعضهم قال أنها ثقيلة وتحتاج لتركيز، بينما البعض قاله أنها معقولة، بينما جاء إمتحان اللغة الإيطالية في مستوي الطالب المتوسط.



وناشدت عبير، أولياء الأمور بعدم التركيز مع صفحات الغش علي مواقع التواصل الإجتماعي التي تهدف لإثارة البلبلة والشائعات وتنصب عليهم.

