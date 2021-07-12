رئيس البرلمان العربي يرأس وفدا رسميا إلى جنيف وفيينا

يرأس عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى جنيف وفيينا، بناءاً على الدعوة الموجهة من الاتحاد البرلماني الدولي، ومن مكتب الأمم المتحدة بفيينا، حيث يتكون الوفد من عبدالواحد راضي رئيس البرلمان المغربي الأسبق رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي، بالإضافة إلى أمين عام المرصد العربي لحقوق الإنسان ومدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وتشهد هذه الزيارة عددا من اللقاءات الهامة وسيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها اتفاق التعاون الفني والمؤسسي بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز أدوات وآليات التعاون بين الجانبين؛ بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة المؤسسية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال الانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية، وبناء علاقات شراكة من شأنها تعزيز دور البرلمان العربي في تنسيق المواقف والجهود البرلمانية العربية ومساندة القضايا العربية فى المحافل البرلمانية على المستوى الدولي.

كما يسعى البرلمان وفي إطار استراتيجية العمل الجديدة لبناء علاقات مؤسسية خاصة في مجالات تمكين المرأة والالتقاء بقيادات الاتحاد البرلماني الدولي المعنيين بالمرأة، وذلك فى ضوء سعي البرلمان العربي إلى مساندة البرلمانات العربية رفع نسبة تمثيلها على المستوى البرلماني، ومواجهة العنف وأشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى التعاون في مجال حوار الحضارات والثقافات ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

كما سيقوم رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق بزيارة إلى فيينا يجري خلالها لقاء مع الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV) المديرة التنفيذية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وذلك للاتفاق على التعاون والتنسيق تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما سيلتقي قيادات البرلمان النمساوي وسيٌجرى التنسيق بشأن القمة البرلمانية العالمية الأولي، والتي مقرر لها أن تٌعقد بالنمسا في 9 سبتمبر 2021م من العام الجاري.



