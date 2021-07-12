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بكلمات مؤثرة..حورية فرغلي تنعي شقيق الفنان رامي صبري

الإثنين 12/يوليو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
منار داود
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نعت الفنانة حورية فرغلي كريم شقيق الفنان رامي صبري 
الذي توفي أمس، وذلك بعدما غرق في ترعة المريوطية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

نشرت حورية فرغلي صورة لشقيق الفنان رامي صبري وعلقت عليها قائلة:"خالص العزاء للفنان رامي صبري علي وفاة أخيه كريم صبري البقاء والدوام لله".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،والدفنه في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، حسبما أعلن شقيقه الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

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