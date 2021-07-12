اللغة الأجنبية تسعد طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر



سادت حالة من الفرحة بين طلاب الثانوية العامة محافظة البحر الأحمر، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية اللغة الفرنسية والألمانية بلجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر.



وقال عدد من الطلاب أن الامتحان سهل وفى مستوي الطالب العادى، حيث قاموا بحل الأسئلة خلال ساعة ونصف وكان هناك وقت كاف للمراجعة لجميع الأسئلة.



وكانت شهدت لجان الثانوية العامة بمدن محافظة البحر الأحمر، تشديدات وقائية وإحترازية قبل دخول الطلاب للامتحانات واللجان لضمان سلامتهم تضمنت اللجان كواشف حرارية وتسليم كمامات وتطهير الايدى وبوابات تطهير.