الفرنساوي يرسم البهجة علي طلبة الثانوية العامة علمي بالقليوبية

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة العملية بلجان مدارس القليوبية اليوم عن سعادتهم من مستوي إمتحان اللغة الاجنية الثانية مادة اللغة الفرنسية حيث جاءت سهله ومباشرة دون اي تعقيدات او مشاكل مما محي من داكرتهم ازمة إمتحان اللغة العربية التي ادوها اول امس وكانت بمثابة مفاجاءة لصعوبة الإمتحان فيما إشتكي طلاب الثانوية العامه الذي ادوا اليوم إمتحان اللغة الثانية مادة اللغة الألمانية من طول الاسئلة ووجود غموض في اسئلة القطعه مؤكدين ان الامتحان كان صعبا وكرر معهم ماساة اللغة العربية

وقال طلاب الثانوية العامه الشعبة العلمية مادة اللغة الفرنسية امام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات ان امتحان اليوم جاء ليرسم البهجه علي وجوهم مطالبين هم واولياء امورهم بان تكون باقي الغمتحانات علي هذا المستوي وقالوا ان الإمتحان كان به 33 سؤلا مباشرا دون مشاكل

فيما اكد طلاب اللغة الألمانية صعوبة الغمتحان واستكوا من طول القطعة وغموض بعض الاسئلة فيها

في سياق متصل تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 2021 م من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من سير الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى حالات إشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإتخاذ اللازم طبيًا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شارك في غرفة العمليات العميد عبداللطيف احمد أبو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية.

واكد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة، مشددًا على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الإمتحانات وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والامان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير انتظام إمتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة.

وأشاد المستشار العسكرى بالتعاون البارز بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومديرية الأمن وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة وتقليل حالة الفزع عند الطلاب والمساهمة في توفير الجو الآمن والهدوء النفسي داخل اللجان لمساعدة أبنائنا الطلاب.